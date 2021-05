Escola Sesc de Ensino Médio está com processo de admissão aberto

E EuEstudante

(crédito: Julia M Cameron / Pexels)

A Escola Serviço Social do Comércio (Sesc) de Ensino Médio está com pré-inscrições abertas para o processo admissional na instituição até 26 de maio. A seleção se destina ao ingresso no 1º ano no ensino médio e se destina a estudantes que estejam cursando ou tenham concluído o 9º ano do ensino fundamental. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da escola, entrar na página "Estude conosco" e clicar em "Faça a sua pré-inscrição".

São 90 vagas para o ingresso em 2022 com bolsa de estudos integral na escola localizada no Rio de Janeiro (RJ). Dessas, 38 são para candidatos do Rio de Janeiro, regime externo, e 52 vagas distribuídas igualmente entre as demais unidades da federação, regime residencial.

De 31 de maio até 13 de junho, os estudantes devem fazer a confirmação da inscrição. O estudante deve. Nessa fase, o candidato precisa preencher o Questionário Sociocultural, conferir e dados. Também deve enviar uma foto 3×4 recente. Certidão de Nascimento e/ou Cédula de Identidade (frente e verso) e Comprovante de residência.

É obrigatório que o candidato tenha nascido entre 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2008. São critérios preferenciais: ter renda familiar bruta, igual ou inferior a três salários mínimos, ser dependente de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo (por conta do cenário atual de pandemia, a comprovação para o critério será estendida a dependentes de profissionais desses cenários que estão desempregados por até 24 meses), ser estudante regularmente matriculado em escola da rede de ensino Sesc ou que tenha estudado dois terços, 6 anos, do Ensino Fundamental na rede pública, ou na condição de bolsista integral de escola privada.

Em decorrência da pandemia de covid-19, a escola não irá realizar a prova de redação e conhecimentos gerais. A primeira etapa do processo é composta por um sorteio público. Em seguida, os candidatos selecionados devem enviar documento referentes aos Critérios Preferenciais para a análise. A última fase é composta por uma entrevista e pela análise do histórico do aluno.