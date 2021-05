Consed: há preocupação diante da demora na vacina de professores

E EuEstudante

O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo, demonstrou preocupação quanto ao ritmo de vacinação contra a covid-19 para grupos prioritários. Segundo ele, com o andamento atual, as perspectivas de volta às aulas presenciais depois da imunização dos profissionais da educação apontam somente para setembro.

“Nós já presumimos nesse ponto de vista que as escolas ficaram fechadas por um ano e meio, o que é muito tempo sob qualquer ponto de vista, (seja) pedagógico, psicológico, administrativo”, afirmou.

Na audiência pública realizada na sexta-feira (30/4), na Câmara dos Deputados, foram apresentados dados que apontam que a previsão da vacinação dos professores comece em em junho e seja concluída em setembro, caso não haja atraso na entrega das doses dos imunizantes.

Vitor também destacou a posição contrária do Consed ao projeto de lei que torna as aulas presenciais uma atividade essencial. Ele defendeu que essa deve ser feita regionalmente, e não por um projeto nacional. “A ideia do essencial forçaria uma volta a despeito de qualquer disparidade regional”, defendeu.

“Sem uma intervenção do governo federal nesse sentido, nós corremos o risco de vincular, em muitos casos, vacinas a volta às aula; voltar às aulas muito mais a frente do que gostaríamos e, até lá, não termos condições adequadas de conduzir o ensino remoto com a mínima qualidade que gostaríamos", ressaltou sobre a importância de Projeto de Lei que prevê auxílio para compra de computadores e internet para professores e estudantes.



