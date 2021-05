Professora agredida por mãe de aluna que foi reprovada será indenizada

CB Correio Braziliense

Mãe da aluna alegou que o escárnio presenciado fez com que ela questionasse a professora - (crédito: Minervino Júnior/ CB/ D.A Press)

Professora de Santa Catarina, agredida na calçada da escola por mãe de aluna, reprovada em sua disciplina, será indenizada em mais de R$ 4 mil por danos morais. A decisão é do Juizado Especial Cível da comarca de Balneário Camboriú e foi tomada no último dia 28. A ação foi ajuizada em 2020, mas os fatos ocorreram no fim do ano letivo de 2019.

“Necessário que fique bem claro que agredir fisicamente uma professora no ambiente escolar onde labora atenta contra as regras da vida em sociedade civilizada. Isso sem falar no péssimo exemplo de agressividade desmedida dado à filha menor, além de sua indevida exposição pública. Desta maneira, procede a irresignação da autora, restando caracterizada a prática de ato ilícito pela ré”, explica a juíza que julgou o caso.