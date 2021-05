Período de inscrição da 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa é ampliado

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Itaú Social prorrogou para 20 de maio o prazo de inscrição na 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Podem participar os professores das redes públicas municipais, estaduais e federais, desde que a secretaria de educação ao qual a escola municipal ou estadual é vinculada faça a adesão por meio do portal Escrevendo o Futuro. O concurso é feito em parceria com o Ministério da Educação (MEC), sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).



A olimpíada busca contribuir com a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas por meio de ações de mobilização para a formação continuada a partir da metodologia do programa Escrevendo o Futuro.



Somado a isso, em 2021, o concurso estará sob um novo formato em que foca na valorização da prática, do trabalho desenvolvido pelos professores e no reconhecimento de produções realizadas pelos alunos de forma coletiva. Esse novo modelo foi construído a partir da consulta aos docentes que participaram de edições anteriores e, também, por meio de monitoramentos do programa.



Dessa forma, foi identificado que quanto mais professores e alunos se envolvem com as atividades propostas, melhores são os resultados para a escola como um todo. Em razão disso, chegou-se a conclusão de que a produção coletiva é uma maneira de ampliar o engajamento da comunidade escolar.



O tema do concurso deste ano é “O lugar onde vivo” que tem o intuito de estimular a reflexão sobre as realidades locais. Com isso, vão ser realizadas oficinas de produção de texto com alunos do quinto ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. No entanto, a proposta deste ano é acompanhar e reconhecer os relatos de prática por meio dos registros dos processos de ensino-aprendizagem que os professores e alunos irão vivenciar durante a produção dos gêneros propostos.



O quinto ano vai produzir poema, o sexto e sétimo ano memórias literárias, oitavo e nono ano crônica. A primeira e a segunda série do ensino médio vão desenvolver um documentário e terceira série vai escrever artigo de opinião.



Desde a última edição, o programa homenageia autores da literatura brasileira, a deste ano será a poetisa Geni Guimarães, cuja obra promove o debate em torno da literatura negra. Algumas das suas principais obras são Leite do peito, Balé das emoções, A cor da ternura.

Além disso, a olimpíada tem o intuito de proporcionar maior atenção à igualdade entre as escolas. Para isso, a partir das etapas da s semifinais, 50% das vagas serão reservadas para as unidades consideradas mais vulneráveis, isso será atribuído de acordo com indicadores de desempenho educacional e de nível socioeconômico.

Seleção e premiação

Os professores terão apoio de recursos pedagógicos durante o ano para o desenvolvimento das atividades como cursos on-line, caminhos de formação, planos de aula, pautas instrutivas, vídeos pedagógicos, entre outros. O concurso terá cinco etapas no total, sendo elas: escolar, municipal, estadual, semifinal e final.

No segundo semestre, os professores deverão postar no ambiente virtual um relato de prática reflexivo, acompanhado de produções textuais e/ou audiovisuais da turma junto com um registro do trabalho feito. Com esses materiais reunidos, será contado a história do percurso da turma.

Na fase estadual, serão selecionados 42 relatos de prática de cada gênero que avançarão para a semifinal. Para essa etapa, será disponibilizado um ambiente virtual de aprendizagem específico para cada um dos gêneros, a fim de proporcionar encontros formativos e culturais. Ao fim desta fase, serão selecionados os 80 professores finalistas e, entre eles, serão escolhidos os 20 ganhadores.

As premiações são notebooks, assinatura de periódicos para os docentes, certificado de leitor de livro digital para as turmas vencedoras. As escolas também receberão acervo para biblioteca.

A Olimpíada de Língua Portuguesa conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, do (Consed) Conselho Nacional de Secretários de Educação (Undime), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.