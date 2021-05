Bolsonaro exibe estudo da Fiocruz que pode nortear reabertura de escolas

E EuEstudante

Segundo Fiocruz, crianças têm baixa taxa de transmissão do vírus - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O presidente Jair Bolsonaro postou nesta segunda-feira (10) duas matérias do jornal O Globo em uma imagem só no Instagram dele. A primeira com o título “Contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender a reabertura das escolas”. E a segunda intitulada “Crianças têm baixa taxa de transmissão do vírus”



O subtítulo da segunda notícia diz que o estudo da Fiocruz pode nortear a reabertura de escolas, e a matéria em questão é desta segunda-feira. Já a primeira, do mês de abril.



A maioria dos comentários apoiam Bolsonaro e afirmam que “o presidente sempre teve razão”.