INEP não tem como prioridade ENEM, segundo portaria publicada nesta quinta-feira

Coleta de dados para Censo Escolar começa em junho - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Portaria publicada nesta quinta-feira (13), no Diário Oficial da União, anuncia que Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não tem como meta para o ano de 2021 a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



Entretanto, a prioridade explicitada no documento é o Censo Escolar da Educação Básica relativo a este ano de 2021. A portaria estabelece datas de coleta de dados que será feito por meio da internet, com o uso da ferramenta Sistema Educacenso.



Os dados deverão ser preenchidos pelos diretores das escolas municipais, estaduais ou federais entre os dias 18 de junho e 23 de agosto. O responsável pela disponibilização do sistema é a Diretoria de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Inep.