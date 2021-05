Sala de aula do ataque em Santa Catarina será transformada em parque

E EuEstudante

(crédito: Prefeitura de Saudades/ Divulgação)

Sala de aula da creche em Saudades (SC) onde ocorreu atentado que matou cinco pessoas vai ser transformada em parque ou área de lazer. A unidade escolar permanece fechada e a data de retomada das atividades deve ser definida na tarde desta sexta-feira. Além da sala de aula, fachada e a área interna da unidade passam por reformas com ajuda dos moradores da cidade.

Na manhã desta sexta-feira (14) a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito sobre o ataque. O assassino, Fabiano Kipper Mai, 18 anos, foi indiciado por cinco homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio. A investigação indica que ele agiu sozinho e já planejava o atentando à cerca de 10 meses.

O criminoso invadiu a creche armado com uma faca e matou cinco pessoas em 4 de maio. A professora Keli Adriane Aniecevski, 30 anos, foi a primeira vítima. Ferida, ela tentou correr para uma sala onde estavam a a agente educacional Mirla Renner e quatro crianças. A, professora, a funcionária e três bebês morreram. A quarta criança sobreviveu ao atentado e recebeu alta em no último domingo (9).

Criminoso estava em prisão preventiva

Antes da conclusão do inquérito, Fabiano Kipper Mai já estava em prisão preventiva. Preso em flagrante com ferimentos, ele recebeu alta do hospital em que estava internado, depois que tentou cortar o próprio pescoço e foi encaminhado ao presídio.

O juiz da comarca de Pinhalzinho, Caio Lemgruber Taborda, também autorizou a quebra de sigilo de dados, para que a polícia possa fazer a análise de computadores, videogame e pen drive apreendidos na residência do suspeito.

Na decisão, o juiz considerou que "a prisão é necessária para garantia da ordem pública em especial porque a autoria delitiva recai sobre o acusado, sendo ele, em tese, responsável pela morte violenta e cruel de 5 (cinco) pessoas, quais sejam, duas professoras e três crianças de tenra idade, as quais tinham em torno de um ano a dois anos de idade".