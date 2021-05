Lista de nomes com trabalhadores de creches para vacinação foi enviada para SEEDF

E EuEstudante

Para participar da vacinação, a creche não precisava fazer parte do Sinepe-DF, mas ser inscrito junto à Secretaria de Educação - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Ana Elisa Dumont, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, afirma ter sido enviado à Secretaria de Educação, nesta segunda-feira (17) nome de primeiros vacinados da Educação — profissionais que trabalham em creche e que atendem crianças de 0 a 3 anos.

Segundo a presidente, já foi encaminhado à Secretaria de Saúde os cerca de 9.000 nomes de colaboradores que trabalham em instituições particulares.

“Acreditamos que com esse procedimento possamos trabalhar com maior tranquilidade, tendo em vista que a escola particular já está funcionando desde setembro de 2020”. Ela ainda torce para que “esse seja o início do processo, e que logo mais todos os colaboradores que atuam no setor educacional possam estar vacinados”.