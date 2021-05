Colégio Sigma promove evento para estimular aptidão crítica e diplomática de alunos

E EuEstudante

(crédito: Antônio Cunha/Esp. CB/D.A Press )

O Sigma Múndi ocorrerá entre 20 e 22 de maio com participação de estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. O programa, organizado pelo Colégio Sigma, está na 20ª edição e, na abertura que será on-line, terá a presença do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Néfi Cordeiro.

Os alunos que se inscreverem estarão em grupos de discussões onde serão integrantes de órgãos nacionais e internacionais como Câmara dos Deputados, Senado Federal, Nações Unidas, entre outros. Algumas das temáticas a serem debatidas nos comitês são: a crise política na América Latina; doenças causadas pelo aedes aegypti; políticas públicas de saúde para a população LGBTQI+; crise do neocolonialismo e protestos sociais no Chile; trabalho informal; condições de trabalho e crianças migrantes. Além disso, outros grupos trabalharão outros temas a serem definidos e envolvem diversos setores como política, saúde, meio ambiente, relações internacionais, história e economia.

No ato da inscrição no evento, o aluno vai selecionar os temas de maior interesse. Os grupos que farão as discussões de forma presencial terão número reduzido para garantir a segurança dos estudantes, além disso, vai estar disponível a opção participação de maneira remota.



De acordo com o professor de geografia da instituição, Paulo Macedo, o projeto Sigma Múndi tem como objetivo o de auxiliar na construção de argumentos e sustentações orais, pois os alunos precisam pesquisar sobre o tema e se preparem para os debates. O professor também destaca que, ao finalizar o ensino médio, e ingressar no ensino superior e, posteriormente, no mercado de trabalho, o estudante vai enfrentar o desafio de negociar e solucionar problemas, assim, o programa contribui para a formação de um cidadão preparado.