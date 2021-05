Sesc-DF oferece curso de ciências para crianças e adolescentes

E EuEstudante

(crédito: Diogo Bacellar/ Sesc Taguatinga Sul)

A unidade de Taguatinga Sul do Serviço Social do Comércio (Sesc) está oferecendo o curso “Aprenda Ciência no Sesc” voltado para crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos. O módulo 1 do curso já iniciou e o 2 começará em duas semanas.

Os interessados devem buscar a recepção da unidade do Sesc para se inscrever. O professor Diogo Bacellar, organizador do projeto, orienta que se entre em contato com ele antes, no telefone do Sesc de Taguatinga Sul ou no Instagram @saladecienciastagsul, para definir em qual módulo o estudante vai entrar.

As atividades vão ser ministrados na sala de ciências e envolvem prática unido a teoria. Com isso, serão feitas experimentações científicas e oficinas investigativas. Ao todo, o curso terá duração de mais de 90h e são ofertadas apenas 20 vagas, 10 para o turno da manhã e as restantes para a tarde.

O objetivo do curso é complementar a aprendizagem em ciências dos estudantes que foi comprometida no último ano em razão da pandemia de covid-19 e das paralisações das aulas presenciais. Além disso, as aulas vão incentivar a percepções das crianças quanto a presença da ciência no dia a dia.

Para preservar a saúde dos estudantes participantes foi estipulado o limite de vagas e a turma separada em dois turnos. Somado a isso, em sala, todos usam máscara, álcool em gel, óculos de proteção e luvas, além do distanciamento social.

O que é a sala de ciências?



O espaço foi aberto ao público em agosto de 2012 e funciona no Sesc de Taguatinga Sul. Na sala, os visitantes tem contato com atividades que potencializam o conhecimento, a abstração e a alfabetização científica. O espaço de educação não formal, ou seja, a dinâmica de aprendizagem é diferente das aulas expositivas e não exige métodos avaliativos.