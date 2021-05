Crédito do Cartão Material Escolar foi depositado nesta quarta-feira

E EuEstudante

Créditos estão disponíveis para estudantes novatos da rede pública de ensino que recebem o Bolsa Família - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O valor do segundo lote do Cartão Material Escolar (CME) foi depositado nesta quarta-feira (19). O total de beneficiados dos ensinos infantil, fundamental e médio é de 15.227.

Os créditos estão disponíveis para estudantes novos da rede pública que recebem o Bolsa Família. Além destes, as famílias que ainda não tinham recebido o crédito de algum dos filhos, no primeiro lote, poderão usufruir do dinheiro no cartão.

Para os estudantes do ensino infantil e fundamental, o valor é de R$ 320. Já para os alunos do ensino médio, o dinheiro depositado no cartão foi de R$ 240.

Alguns itens foram incluídos, na nova atualização da lista de materiais. Em 2021, permanece o chip para dispositivos móveis que torna possível o acesso ao aplicativo Escola em Casa DF, fundamental para acessar a plataforma Google Sala de Aula.

O valor total dessa segunda etapa é de R$ 4.513.120. O terceiro lote tem previsão para ser depositado em maio e contemplará novos estudantes que efetivaram matrícula no período de vagas remanescentes.



*Com informações da Agência Brasília