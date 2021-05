Justiça determina retorno presencial para o ensino médio no Ceará

E EuEstudante

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Justiça do Ceará concedeu tutela para o retorno das aulas presenciais do ensino médio no estado nesta quinta-feira (20). A decisão foi proferida pela juíza Cleiriane Lima Frota, 3ª Vara da Fazenda Pública, e atendeu à Ação Popular movida pelos advogados Leandro Duarte Vasques, Eugênio Duarte Vasques, Roberta Vasques e Isabella Alcoforado Campos, do escritório Leandro Vasques & Vasques Advogados, junto ao grupo de mães Escolas Abertas Ceará. O retorno deve ser facultativo, em modelo híbrido e seguir todos os protocolos de segurança.

Segundo a medida, o estado tem cinco dias para adotar medidas sanitárias necessárias para o retorno. A retomada presencial deve ocorrer em até 15 dias. A multa por descumprimento é de R$ 100 mil por dia.

As aulas presenciais no Ceará ocorrem em formato presencial para a educação infantil. Esse fato, além da liberação de outras atividades com maior risco de contaminação, foram os principais argumentos do Escolas Abertas segundo a fundadora, Fernanda Araújo.

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE) também é um dos defensores da retomada das aulas presenciais.