Vacinação de profissionais da educação será em UBS do Guará nesta sexta

AL Ana Luisa Araujo

Restante das dez mil doses será aplicado em profissionais da educação ao longo da próxima semana - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A vacinação de profissionais da rede pública começa nesta sexta-feira (21) às 9h na Unidade Básica de Saúde número 1, no Guará. 1010 pessoas serão vacinadas, sendo 80% educadores de creches públicas e particulares e 20% gestores de escolas públicas.



Segundo o secretário de Educação, Leandro Cruz, tudo vai acontecer por um sistema de drive thru, e ele pede que as pessoas não tumultuem e vão de carro. É possível ir a pé, mas é necessário dar preferência à ida de carro ao local de vacinação para não haver aglomeração.



De acordo com Leandro Cruz, tudo está dividido por horário, então não há porque os professores se preocuparem ou acharem que não receberão a vacina. Todos os nomes estão nesta lista, disponível para consulta.

O Centro de Educação Infantil 06 será o primeiro a ser contemplado, com 66 profissionais vacinados. Em seguida, os professores do Centro de Educação Infantil 01 de Brasília receberão o imunizante. Até as 16h, diversos professores de variadas regiões administrativas serão vacinados.



“Não adianta ir para o posto de vacinação achando que vai chegar lá com uma carteirinha de professor e vai ser vacinado. Só vai receber a vacina quem está com o nome na lista”, afirma o secretário de saúde.



Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) conta que ficou contente ao saber que a vacinação começaria nesta sexta-feira (21).



“É com alegria que o Sinepe recebeu hoje a notícia que iniciaremos a vacinação do setor educacional público e privado, amanhã, serão contempladas treze escolas particulares, para que seus colaboradores, que trabalham com crianças de 0 a 3 anos sejam vacinados. Vale salientar que o Sinepe coletou esses dados a pedido da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde de escolas filiadas e não filiadas ao sindicato”, diz.



Documentos necessários



É preciso que o cidadão leve o RG, CPF, crachá da escola e o contracheque. Os dois últimos são necessários para comprovar vínculo empregatício com a instituição listada.



Antes de receber a vacina, os professores irão preencher a Ficha para Registro de Doses Aplicadas — Vacinação contra Covid-19. Só é necessário preencher o primeiro campo, como indica a foto abaixo.

Só é necessário preencher a primeira parte do formulário (foto: Reprodução/Secretaria de Educação)

A Secretaria de Saúde está recolhendo, no posto de vacinação, alimentos não-perecíveis e pede para que os profissionais que irão comparecer ao local nesta sexta-feira, doem.



*Com informações do site da Secretaria de Educação