Diretor responsável pelo Enem é exonerado após dois meses no cargo

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O tenente-coronel aviador Alexandre Gomes da Silva, Diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (26). Ele estava na posição desde 5 de março, após morte do antecessor, general Carlos Roberto Pinto de Souza, em decorrência de complicações pela covid-19.

A exoneração foi publicada Diário Oficial da União. De acordo com a autarquia, a decisão foi tomada por Alexandre por motivos pessoais. O servidor de carreira do Inep Anderson Soares Furtado Oliveira assume o cargo de forma interina.

A diretoria é responsável por coordenar avaliações da educação básica. Entre as competências, estão o planejamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) e do Exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).