Entidades estudantis convocam manifestação contra o governo Bolsonaro

No próximo sábado (29), ocorrerão manifestações em todo o Brasil contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. As entidades estudantis União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e a Associação Nacional de Pós-Graduados (Anpg) mobilizaram estudantes e a sociedade contra os cortes no orçamento da educação em 2021.

As entidades também se mobilizam em contraposição à iminência de fechamento de universidades e institutos federais que estão sem verbas para atravessar o ano e cortes de bolsas de pesquisa. Movimentos sociais e sindicais também aderiram à data.



Para Iago Montalvão, presidente da UNE, a mobilização não significa que os manifestantes abandonarão as recomendações da ciência. "O fato é que se esse governo segue, mais vidas estão em risco e há ainda a intensificação da crise social, da fome e miséria, da qual ele não apresenta qualquer solução, ao contrário promove cortes", explica Iago.

Inacreditável. Não é possível que esse povo é tão descarado assim, eles não tentam nem disfarçar como querem destruir a Educação. Aliás, é possível sim, isso é a demonstração mais evidente de que o projeto do bolsonarismo é justamente o fim da universidade pública. Vamos à luta! pic.twitter.com/m8K3nu24hd — Iago Montalvão ???????????? ? (@iago_montalvao) May 26, 2021







Para Rozana Barroso, presidente da Ubes, a decisão de tomar às ruas é a via necessária para garantir o futuro de toda uma geração. Nas redes sociais, Rozana explicou que, com 20% de cortes orçamentários, institutos federais só funcionarão até setembro de 2021 e chama os estudantes para a manifestação. Confira:

Bom dia! Com 20% de cortes orçamentários, os Institutos Federais, CEFETS e o Colégio Pedro II só funcionarão até setembro desse ano, como a gente já previa. A rede de Federais ta ameaçada como nunca vi. Vamos às ruas em defesa da educação no dia 29, não dá mais! #TiraMãoDaFederal — Rozana Barroso ?????????????? (@RozanaBarroso) May 25, 2021





Os cortes orçamentários da pesquisa e a possibilidade de milhares de pesquisadores não receberem suas bolsas, mobilizaram também os pós-graduandos para às ruas no sábado. As entidades recomendam: levar álcool em gel, usar máscara PFF2 e manter o distanciamento social.

Confira os locais com atos confirmados (em constante atualização):