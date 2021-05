Escola dos EUA edita fotos para censurar decote e ombros de alunas

E EuEstudante

(crédito: Reprodução / Anuário do colégio Bartram Trail)

O colégio Bartram Trail High School, do condado de St. Johns, na Flórida, editou fotos de alunas para esconder pequenos decotes e ombros. Segundo a chefe de Relações Comunitárias do distrito, Christina Langston, 80 fotos de alunas foram alteradas no anuário este ano. Nenhum menino teve as fotos alteradas.

A decisão da escola de editar as fotos veio da avaliação de que as estudantes não estavam cumprindo o código de vestimenta. O código de vestimenta de estudante diz que as roupas “devem cobrir todo o ombro e devem ser recatadas, não reveladoras ou provocar distrações”.

Código de vestimenta é mais rígido para mulheres

Em uma das alunas, Riley O'Keefe, a edição colocou uma tarja preta no lugar da blusa da jovem. Quando viu, contou para a mãe, Stephanie Fabre. À CNN, a mãe disse que há desproporcionalidade entre os gêneros no código. “É um problema muito maior de discriminação de gênero e dessas meninas sendo alvo de alguém e sendo sexualizadas por ouvirem que suas roupas estão erradas”, declarou.

Ela e outros pais pedem revisão do código de vestimenta por considerá-lo antiquado.

Adrian Bartlett, mãe de outra aluna que também teve fotos censuradas, diz que a medida da escola faz com que as jovens tenham vergonha do próprio corpo. "Acho que é uma mensagem completamente errada a dar às adolescentes que já estão passando pela era de ter vergonha do corpo e tentando se entender e ficar à vontade com elas mesmas”, conta.

Segundo ela, a filha teve problemas mentais relacionados à aceitação do corpo e só recentemente conseguiu ir à escola sem moletons e roupas largas.