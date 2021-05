Deputado critica a cartilha do MEC em defesa do ensino domiciliar

GC Gabriella Castro*

(crédito: Gustavo Sales / Câmara dos Deputados)

Nesta sexta-feira (28), o Ministério da Educação lançou cartilha em defesa da educação familiar. Presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME), o deputado Professor Israel Batista (PV-DF) afirma que o MEC não prioriza a educação ao destinar esforços à produção da cartilha em vez dar orientações sobre retorno seguro das aulas.



"O MEC deveria estar coordenando e guiando estados e municípios no enfrentamento da pandemia e no retorno seguro às aulas. Em vez de fazer um plano nacional, o ministério dedica tempo ao homeschooling. A educação domiciliar atende 7 mil estudantes, enquanto milhares ficam sem ações efetivas".

Prioridade ZERO na educação! Ao invés de coordenar e guiar estados e municípios no retorno às aulas presenciais e viabilizar a vacinação de professores, o MEC gasta energia com homeschooling! Milhões de estudantes deixados de lado p atender 7 mil famílias.#deolhonoMEC @fpeducacao https://t.co/O23GeNqUAs — Professor Israel (@ProfIsrael) May 28, 2021



A prática de homeschooling não é regulamentada por lei, mas projetos seguem em tramitação na Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei (PL) nº 3262/2019, que busca retirar a educação domiciliar da condição de crime de abandono intelectual está na “Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania”. Esse PL seria votado na última quarta-feira (26), mas a deliberação foi suspensa em decorrência do início da Ordem do Dia no Plenário.



Na ocasião, o presidente da FPME disse que a proposta é perigosa. “Embalaram como um benefício aos pais que desejam ensinar os filhos em casa. Mas, na prática, pode resultar no abandono de crianças e adolescentes, pois o texto não prevê acompanhamento do Estado. Vamos voltar no tempo e desconsiderar marcos importantes para a educação brasileira”, declarou.



A Câmara ainda analisa o PL nº 3179/2012, que visa regulamentar a prática. A educação domiciliar fere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que institui que os pais devem matricular seus filhos na rede regular de ensino, e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que diz que a educação é dever da família e do Estado.

*Estagiária sob supervisão da editora Ana Sá