Estudantes promovem torneio de debates entre alunos do ensino médio

E EuEstudante

(crédito: Reprodução/ Twitch)

Na tarde desta sexta-feira (28), ocorreu a final do 1º Torneio Brasileiro de Debates do Ensino Médio. O duelo foi entre representantes dos grupos do Rio de Janeiro e do Ceará. A equipe vencedora foi a nordestina.

Os 164 estudantes de ensino médio de 25 unidades federativas participaram do campeonato. Entre eles, 91 são de escola pública e cerca de 24 são bolsistas em particulares. Os alunos foram divididos em 40 grupos para representarem os estados de origem.

Os estudantes foram motivados a debaterem de forma racional e embasada sobre temas como o retorno das aulas presenciais, crise de segurança pública no Brasil, meio ambiente e democracia, entre outros. A final foi decidida entre a equipe formada por Bruno Rodrigues, Gabriella Mendonça, Paulo Rodrigues e Penélope Lemos, representando o Ceará, contra os cariocas Cauã Rodrigues, Francisco Azar, Nathalia Viana e Rubens Kaiserman.

O evento começou em 17 de maio de forma on-line e com inscrições gratuitas. A cerimônia de abertura teve a presença da presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), e a co-presidente do movimento Mapa Educação, Wesla Monteiro.

A organização do torneio foi feita por quatro estudantes da Associação Brasileira de Debates do Ensino Médio (ABDEM). Os alunos finalizaram o ensino médio recentemente e também são os fundadores da associação. Eles moram em diferentes estados e foram os primeiros representantes brasileiros no torneio Mundial de Debates, onde foram premiados como “Melhor Nação Estreante”. Após a participação, os estudantes decidiram disseminar a prática de debates no Brasil de forma inclusiva e acessível para todo ensino médio. A próxima edição deve ocorrer em 2022, as informações serão divulgadas no Instagram: @debate_abdem ou no site da associação.