Modelo de escolas militares vai ser implantado em 216 escolas até 2023

O Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Defesa pretendem implantar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) em 216 instituições até 2023. As Escolas Cívico-Militares (Ecim), são baseadas nos padrões dos Colégios Militares do Exército, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. De acordo com os órgãos, a implementação tem o objetivo de contribuir para melhoria da educação básica no Brasil.



Em 2020, foram implantadas 53 unidades. Este ano, mais 74 estão em fase de implementação. Para aderir ao Pecim, as escolas precisam manifestar interesse junto à sua secretaria de educação. Nos estados em que não houver adesão, serão selecionados municípios voluntários para aderirem ao Programa.



Até o momento, 16 estados e 600 municípios manifestaram interesse em aderir ao Pecim. Inicialmente, 280 profissionais foram capacitados presencialmente, mas a Diretoria de Polícias para Escolas Cívico-Militares (Decim) promove capacitação dos profissionais também de forma on-line.



O MEC ainda lançou uma Cartilha de Orientação sobre o programa, disponível no site do Ministério. O documento traz orientações sobre o conceito do programa, o modelo a ser implantado, o público-alvo, o processo de adesão e de seleção, as etapas do Pecim, capacitação dos profissionais, a legislação relacionada e os parceiros envolvidos, além de um tópico com perguntas frequentes sobre o programa.

