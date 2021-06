Inscrições para Change The Game abrem nesta terça-feira (1º)

E EuEstudante

(crédito: Kaitlyn Baker/Unsplash)

As inscrições para a 3ª temporada do Change The Game estarão abertas a partir desta terça-feira (1). Promovido pelo Google Play e Ideias de Futuro, o desafio é nacional, voltado para alunas do 8º ano do ensino fundamental, com o objetivo de mostrar que há espaço para elas seguirem a carreira de desenvolvedoras. As interessadas, devem ser inscrever no site.

As estudantes vão pensar em ideias de jogos mobile para alunas do 8º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, por mentoria a serem dadas para o desenvolvimento do produto. A 2ª edição do desafio foi finalizada no início de maio. Devido ao interesse manifestado pelas estudantes, as inscrições da 3ª temporada foram antecipadas, também, se planeja a expansão do programa, da trilha de aprendizagem e da premiação.

A última edição teve 470 estudantes inscritas e a mentoria dada às dez finalistas. Nesta nova temporada, todas as alunas que se registrarem serão mentoradas durante um mês, as ideias dos jogos vão ser elaboradas em grupos de três a cinco integrantes e terão a orientação de um(a) professor(a). A mudança do desafio foi viabilizada devido à nova mecânica do programa. Além disso, os educadores que participarem também ganharão reconhecimento com premiação especial.

2ª temporada do Change The Game



Na última edição, 17 mil espectadores acessaram os conteúdos da Semana Garotas que Jogam e Criam Games e 3 mil estudantes se envolveram nos workshops on-line oferecidos às escolas. As 470 alunas inscritas são de 24 estados brasileiros e tentaram disputar a premiação final. Após o encontro nas escolas, 60% das estudantes participantes consideraram seguir a carreira de games.

As cinco vencedoras da 2ª edição do desafio foram as alunas da Paraíba, de Minas Gerais, de Pernambuco e de São Paulo. Elas apresentaram os enredos dos jogos em formato de pitch (convencer a comprar a ideia) com duração de quatro minutos para uma banca de especialistas e se destacaram entre as 10 finalistas.

As cinco ganhadoras receberam notebooks e trouxeram temas de respeito ao meio ambiente e às questões psicoemocionais de forma consistente para a construção de um mundo mais justo, equilibrado, humanizado. Foram elas: Erika Vieira de Souza com o jogo Dorothy´s Heroes (categoria ensino fundamental); Heloisa Knust, Ely e o Programa Verso (ensino fundamental); Samara Ester Santos, Meu Jardim de Emoções (ensino médio); Amanda Caroline, Reset (ensino médio); Alice Alves Primo, Depéon (ensino médio).

Representatividade feminina



A participação de mulheres nesse mercado figura como um importante tabu a ser rompido. No Brasil, o público feminino representa 53% dos consumidores de jogos tecnológicos, segundo estudo realizado pelo Sioux Group. Apesar dessa supremacia, o 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais aponta que a mão e obra feminina no setor corresponde apenas 20% e a área com menor participação é a de programação e gestão de projetos, com apenas 10,8%.



Sobre o desafio



O Change The Game foi criado nos Estados Unidos em 2017. Fora do país estadunidense, o Brasil é o único que recebe o programa. Com o ambiente 100% on-line, na edição do primeiro semestre de 2021 pôde envolver estudantes de localidades fora do eixo sudeste.