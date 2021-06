Assista ao vivo: Senado discute impactos da pandemia na educação

E EuEstudante

A Audiência Pública Interativa da Comissão da covid-19 no Senado Federal debate os impactos da pandemia na educação brasileira na manhã desta segunda-feira (7). A reunião começou às 10h e a transmissão ocorre neste momento pelo canal do YouTube e pode ser acompanhado no link: www.youtube.com/watch?v=yid-hopSjl4.

Foram convidados para estarem na audiência: o secretário de educação básica do Ministério da Educação (MEC), Mauro Luiz Rabelo; o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia; o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Ângelo; o representante do movimento Todos Pela Educação, Olavo Nogueira Batista Filho e a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. Os participantes também irão discutir alternativas para enfrentar a crise.