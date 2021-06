Começam as inscrições para o Encceja PPL 2020

E EuEstudante

As provas serão aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro - (crédito: Ivan Samko/Reprodução)

Começa nesta segunda-feira (7) as inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL) 2020. O procedimento deve ser realizado pelo Sistema Encceja PPL, até o dia 18 de junho.

As provas serão aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro, para o ensino fundamental e médio, respectivamente, nas unidades indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa.

O responsável pedagógico irá acompanhar o processo do exame, e participar de todas as etapas, desde a inscrição até a divulgação de resultados. A participação no Encceja PPL é voluntária e gratuita, além de ser destinada a jovens que não concluíram o ensino médio na idade correta. O programa também oferece parâmetros para autoavaliação com finalidade de orientar os inscritos que desejam continuar estudando e posteriormente ingressar no mercado de trabalho

As provas do Encceja PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Encceja regular, contudo a aplicação ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas.

Acesse o edital do Encceja PPL

Acesse o Sistema Encceja PPL