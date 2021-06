Google anuncia apoio a projeto de educação midiática no Brasil

E EuEstudante

A coletiva ocorrerá de forma on-line - (crédito: Steve Johns/Reprodução)

Coletiva de imprensa da Google.org, braço filantrópico da instituição, irá esclarecer novo apoio financeiro ao projeto EducaMídia, nesta quarta-feira (9). O programa foi criado em 2019, pelo Instituto Palavra Aberta, para difundir a educação midiática no Brasil.

O evento terá a participação de Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, Marco Túlio Pires, diretor do Google News Lab no Brasil, e Alexandre V. Sayad, co-chairman internacional da Aliança Global de Educação Midiática da Unesco - MIL Alliance.

A proposta é difundir a educação midiática no Brasil e fornecer ferramentas para que crianças e jovens desenvolvam as habilidades necessárias para consumir informação de forma segura e responsável.

A coletiva ocorrerá de forma on-line.