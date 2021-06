Senado poderá votar fim da suspensão de aulas presenciais na pandemia

E EuEstudante

Requerimento para adiamento da sessão foi feito pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Após dois adiamentos, senadores discutiram, nesta quinta-feira (10), Projeto de Lei nº 5.595/2020 que inclui o ensino nos serviços essenciais, e impede a suspensão de aulas durante a pandemia de covid-19. Contudo, o texto apresentado pelo relator Marcos do Val (PODEMOS-SE) — dessa vez com alterações, não foi votado, apenas debatido, provocando o adiamento mais uma vez.

A proibição de greve durante a pandemia por parte dos servidores e a vacinação foram tópicos apresentados pelos parlamentares que afirmaram não ser necessário uma emenda proibindo atos. O retorno das aulas é precoce, tendo em vista que apenas 65% dos professores foram imunizados com a primeira dose da vacina.

Pela proposta, haveria exceção no caso de comprovação científica e técnica da necessidade da interrupção das atividades.

Para o senador Flávio Arns (Podemos-PR), autor do requerimento que pedia o adiamento da sessão, explicou que é importante não atropelar processos sobre o assunto que já estejam em andamento.

"Há uma convergência no sentido de que a lei não é necessária. Nós temos protocolos no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, nos estados, nos municípios. Soluções têm que vir num processo de diálogo e de entendimento entre as várias instâncias governamentais", apontou.

A matéria diz que a organização da estratégia para o retorno às aulas presenciais, em cada esfera federativa, será feita com a participação dos órgãos responsáveis pela educação, saúde e assistência social.