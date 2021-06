Todos os professores de escolas públicas estarão vacinados até 23 de junho

AL Ana Luisa Araujo

Segunda etapa de vacinação começa 16 de junho - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O secretário de Educação Leandro Cruz fez reunião com o secretário de Saúde Osnei Okumoto, nesta quinta-feira (10), com intuito de acertar detalhes de mega esforço para que 42 mil doses sejam aplicadas nos próximos 13 dias em profissionais da educação. Lista com nome de convocados será publicada, nesta sexta-feira (11), no site da SEEDF.



Alguns profissionais estarão imunizados completamente, visto que uma parte deles será vacinada com dose da Janssen Farmacêutica — vacina de dose única. De acordo com a Secretaria de Educação o multirão começa neste fim de semana, no qual oito mil doses serão aplicadas.



Este lote específico será direcionado às últimas creches particulares que ainda não haviam sido chamadas, a maior parte delas é conveniada com o poder público.



Haverão quatro locais de vacinação e uma lista com mil nomes em cada um deles, visto que quatro mil doses serão aplicadas no sábado e outras quatro no domingo. A vacinação ocorrerá de 9h às 17h.



Locais de vacinação

Drive Thru do Parque da Cidade - Estacionamento 12

Drive Thru da Torre de TV

Taguaparque

Sesc da Ceilândia



“Cada um deve se dirigir ao local de vacinação para o qual foi convocado. A vacinação da educação tem sido um grande exemplo de organização, tem ocorrido tranquilamente, sem tumultos, então vamos manter a nossa marca”, explica o secretário de Educação Leandro Cruz.



Segundo a SEEDF, terminada a primeira etapa de vacinação, a volta do atendimento presencial das creches se dará na última semana deste mês.

Segunda etapa



A partir do dia 16 de junho começará o maior esforço: a vacinação de todos os profissionais da rede pública. O multirão irá acabar na quarta-feira seguinte, dia 23. Os lotes da vacina Janssen serão enviados pelo Ministério da Saúde para a ocasião.



A volta das aulas presenciais se dará após o recesso de julho, que é obrigatório por lei.



As escolas avisarão, por e-mail, aos profissionais sobre o dia e lugar que deverão comparecer. A lista com o nome dos convocados para a vacinação será publicada no site da Secretaria de Educação.