Estudante de 14 anos obtém nota 975 na prova de matemática do Enem

JM Júlia Mano*

De acordo com a mãe do estudante, ele sempre buscou ir além no aprendizado, principalmente, em matemática - (crédito: Arquivo Pessoal)

Gustavo Carvalho da Rocha Teixeira, 14 anos, é estudante do 2º ano do ensino médio no Colégio Pódion. Em 2020, o aluno se inscreveu para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como treineiro, quando estava no 1º ano. Ele recebeu o resultado na última semana do desempenho na prova em que obteve nota 975 em matemática.

Antes de entrar no ensino médio, Gustavo estudava em média duas horas por dia para se preparar para as olimpíadas, e quando chegava as provas da escola, aumentava em mais uma hora o tempo dedicado aos estudos. Ele participa dessas competições desde o 6º ano do ensino fundamental, a primeira medalha veio em 2018 na Olimpíada Canguru de Matemática.

O estudante também participou de torneios de química, robótica, astronomia, física e ciências. Neste ano, ele conquistou duas medalhas de ouro: uma na Olimpíada Brasileira de Química do DF (OBQDF) e a outra na Olimpíada Canguru de Matemática.

“Como a escola ficou mais difícil, passei a estudar menos para olimpíadas para me acostumar à mudança de ritmo”, conta. Após o período de adaptação na nova série, ele começou a estudar para o Programa de Avaliação Seriada 1 (PAS), pois tem o objetivo de ingressar no curso de medicina na Universidade de Brasília (UnB). A preparação para o Enem ficou em segundo plano por ele ser treineiro, no entanto, a nota obtida surpreendeu Gustavo.

Depois de fazer a prova do PAS 1, que foi adiada, ele pretende intensificar a rotina de preparação para a segunda etapa do programa. Em paralelo a isso, ele busca um grupo de estudo focado no Enem para ajudar na preparação para o exame, que irá prestar novamente nesse ano como treineiro.

O gosto pelos estudos do menino surgiu cedo, como conta sua mãe Norma Teixeira, 42 anos, que acompanha de perto o desempenho do estudante. “Gustavo, desde muito pequeno, mostrou sua vontade de aprender. Apesar de ser muito tímido, sempre fez muitas perguntas”.

Norma destaca que em nenhum momento precisou motivar o Gustavo a se dedicar aos estudos. “Tivemos que segurar pela pouca idade. Ele está sempre querendo ir além dos conhecimentos para uma criança de 14 anos, principalmente, em relação ao conteúdo de matemática”.

O estudante afirma que gosta bastante de participar de olimpíadas e ressalta que a que mais o marcou foi a primeira onde recebeu medalha de ouro, a Canguru de Matemática 2018, pela conquista e, também, por ser o torneio que participou depois da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obemep). Além da preparação para o Enem, PAS, torneio e estudos da escola, o aluno também concilia o curso de francês com a sua rotina.

As olimpíadas de matemática que Gustavo participa ocorrem anualmente e consistem em provas sobre cada uma das áreas. As inscrições para a edição deste ano da Obmep encerraram em abril, a prova da primeira fase será realizada entre 30 de junho e 3 de agosto, e a divulgação dos premiados será em 18 de janeiro de 2022. Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Os medalhistas do torneio têm a oportunidade de fazer parte do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC).

A OBM contempla estudantes do ensino fundamental, médio e de graduação. Para participar, os alunos do 6º ano à 3ª série devem ter feito a segunda fase da Obmep, pois são selecionados 300 de cada um dos três níveis (nível 1: 6º e 7º ano; 2: 8º e 9º; 3: ensino médio), totalizando 900 participantes. Os de graduação devem se inscrever no site da olimpíada. A edição de 2021 ocorreu em março.

A Olimpíada Canguru de Matemática é voltada para alunos do 3º ano do fundamental até o último ano do ensino médio. Para participar, as escolas devem inscrever os estudantes. O mesmo vale para a Olimpíada de Química do Distrito Federal e Entorno, o coordenador da instituição é quem faz o registro dos interessados, no entanto, o torneio é direcionado somente aos estudantes do ensino médio.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo