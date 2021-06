MEC lança Curso de Aperfeiçoamento em Bem-Estar no Contexto Escolar

E EuEstudante

(crédito: cottonbro / Pexels)

O Ministério da Educação (MEC) lançou, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec), o Curso de Aperfeiçoamento em Bem-estar no Contexto Escolar. A capacitação é voltada para auxiliar profissionais da educação básica no acolhimento à comunidade escolar. É possível se inscrever pelo site do Avamec.

São 180 horas de curso divididas em três módulos: Bem-estar e comunidade escolar: estudantes, professores, gestores e famílias; Saúde mental e saúde emocional (BNCC) e educação, além do módulo Educação e bem-estar na pandemia da COVID-19.



Com o aperfeiçoamento, o MEC pretende capacitar profissionais a respeito de saúde mental e conceitos trabalhados na psicologia escolar. Também visa ajudar professores a lidar melhor com os estudantes durante o ensino híbrido e a saber lidar com as diferentes realidades vividas pelos alunos.