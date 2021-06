Escola de Taguatinga faz concurso junino on-line com premiação

GC Gabriella Castro*

Em época de festa junina, educadores usam a criatividade para envolver a comunidade estudantil nas festividades de São João. Seja de maneira presencial ou remota, o importante é participar, se divertir e aprender.



Na Escola Classe (EC) 06 de Taguatinga, os professores do 4º e do 5º ano organizaram um concurso pelo Instagram da instituição com o prêmio de uma cesta de comidas e brinquedos típicos da festa junina. Os alunos do 4º ano podem gravar vídeos ensinando receitas típicas, enquanto os do 5º podem recitar cordéis no vídeo.



Para participar, os alunos deviam estar caracterizados com trajes típicos da festividade. Os vídeos foram postados na segunda-feira (14) e o resultado sai às 18h de quinta-feira (17). Ganha o autor dos posts com mais curtidas de cada gênero textual. Veja alguns dos vídeos ao fim da matéria e confira o concurso no Instagram da escola.

Segundo a coordenadora pedagógica da escola, Tatiana Alves, o concurso foi pensado para colocar os estudantes em contato com os elementos culturais e trabalhar os gêneros textuais estudados pelas séries. A participação no concurso não é obrigatória, mas Tatiana afirma que os profissionais incentivaram muito os alunos. “Algumas turmas participaram mais, outras menos, mas a gente ficou bem contente com a adesão ao concurso”, conta.



A coordenadora pedagógica Tatiana Alves explica que concurso é uma aneira de comemorar a festa junina e trabalhar gêneros textuais com os alunos (foto: arquivo pessoal)



“Eles ficaram bastante ansiosos porque nós colocamos um aviso que os vídeos seriam postados ontem. Então, ontem, às 7h30, tinha aluno perguntando quando os vídeos seriam postados” relata. Todos os cordéis e receitas foram escolhidos pelos próprios alunos. “A gente deixou que os alunos tivessem liberdade para escolher o que melhor agradasse a eles”, explica a coordenadora.



Desafios de organizar festividades no EaD



Devido à suspensão das aulas em Brasília no início da pandemia, a EC não teve festa junina presencial ou on-line em 2020. O concurso no Instagram é o primeiro evento com publicações nas redes sociais, mas outras datas já contaram com programações especiais.



“Nós sempre procuramos abordar datas importantes para que não se percam essas manifestações culturais que nós temos”, afirma a professora. “A importância (das datas comemorativas) é a gente conseguir perceber que nós temos alunos participativos, que nós temos um um apoio das famílias em relação ao nosso trabalho, de que eles valorizam o que nós estamos fazendo”.



Tatiana ressalta que o ensino remoto gera situações bem complicadas. “É muito difícil a gente lidar com o aluno enquanto está longe, a gente sempre teve habituado a ter o aluno ali lado a lado para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho da melhor forma”, comenta. Mas ela não desanima. A coordenadora e os demais funcionários da escola estão no aguardo para a vacinação dos profissionais da educação para que logo possam passar datas importantes ao lado dos alunos.



Aos demais educadores, ela deixa a mensagem de que é possível. “Às vezes, a gente tende a pensar sempre no negativo, que não vai conseguir, o que é difícil demais, mas a gente sempre consegue”, reforça. “Nós somos a prova viva de que nós conseguimos nos reinventar e conseguimos chegar até o nosso aluno sempre”.

