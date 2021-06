Bolsa alimentação de estudantes será paga nesta quinta (17)

AL Ana Luisa Araujo

Cesta verde com alimentação vegetal também está sendo distribuída pelo GDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

De acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o dinheiro do Cartão Bolsa Alimentação de junho será pago nesta quinta-feira (17). O benefício é destinado a estudantes da rede pública de ensino contemplados pelo Cartão Material Escolar no ano de 2021 e que fazem parte do Bolsa Família.

Cada aluno receberá R$ 87,56, para quem faria uma refeição na escola, e de R$ 175,12, para quem estava em período integral, portanto, fazia duas refeições.

O Governo do Distrito Federal vai gastar, ao todo, R$ 7,22 milhões. Estão sendo beneficiados no total mais de 80 mil estudantes. Por refeição, cada um gastará o valor R$ 3,98.

Além disso, segundo a SEE-DF, está distribuindo cestas verdes. O objetivo é garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, em vulnerabilidade, que estão no ensino remoto.

As cestas, 258 mil, estão sendo dadas às famílias dos estudantes desde maio. No entanto, esse benefício é para todos os alunos da rede pública que manifestem interesse em receber a cesta.

Elas são compostas por frutas e hortaliças da agricultura familiar, com recursos do PNAE – um investimento de R$ 5 milhões.