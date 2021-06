Alunos de Israel comemoram poderem não usar máscaras

E EuEstudante

Israel já está com 60% da população vacinada - (crédito: Imagem do vídeo)

Desde segunda-feira (14), o governo de Israel permitiu que a população andasse sem máscara pelo país. Nesta quarta-feira (16), uma professora deu a notícia aos seus alunos que comemoraram, e o vídeo gravado em sala de aula viralizou na internet.

A professora, primeiro, preparou os alunos falando que tinha uma novidade excelente para eles, e logo quando contou os alunos começaram a tirar a máscara e rasgá-la, subiram nas cadeiras, jogaram os materias das máscaras no lixo e festejaram.

O governo de Israel deu essa permissão uma vez que 60% dos israelenses já estão vacinados. No entanto, as medidas preventivas continuam, principalmente, para os turistas, que devem ficar em quarentena antes de se hospedarem no país.