Projeto GEOAFRO será apresentado nesta segunda-feira (21) no YouTube

GB Gabriel Bezerra*

O estudante de geografia Marcelo Lucas, 22, escritor de um artigo que analisa a abordagem sobre temas relacionados à cultura afrobrasileira em livros do ensino médio - (crédito: Arquivo Pessoal)

Nesta segunda-feira (21) será realizado um seminário no canal no YouTube do Projeto GEOAFRO. O encontro terá dois painéis, um às 9h e outro às 14h. O evento servirá como divulgação para o primeiro artigo do estudante de geografia da Universidade de Brasília (UnB) Marcelo Lucas, de 22 anos, que analisa o tratamento dado a temas relacionados à África, sua população e à cultura africana em geral, em quatro livros didáticos do ensino médio.



O seu texto foi publicado na revista “Tempo - Técnica - Território”, do Departamento de Geografia da instituição (GEA-UnB). A inspiração para a criação do estudo surgiu após Marcelo cursar a disciplina “Geografia Africana e Afro-Brasileira”, lecionada pelo professor Rafael Sanzio dos Anjos, do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília (IH-UnB).



Para o estudante, o objetivo do projeto é apontar a necessidade de observar a forma em que africanos e afro-brasileiros são retratados nesses tipos de materiais. “É importante lembrar também que após a abolição da escravidão em 1888, houveram leis que impediram africanos, afrodescendentes e indígenas de terem acesso à terra e a escolas”, afirma.



A reunião ao vivo se chama “Seminário Geografia Afrobrasileira: reflexões e perspectivas da geografia escolar” e será coordenada pelo professor Rafael Sanzio e pelos doutorandos Rodrigo Vilela, André Moura e Leandro Araújo, por meio do Centro de Cartografia Aplicada e Informação Cartográfica (CIGA) e do Projeto GEOAFRO no link bit.ly/3gEDZ8C.

