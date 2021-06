Aulas presenciais têm baixa adesão em colégios de BH

CE Cecília Emiliana - Estado de Minas

Colégio Santo Agostinho: escolas particulares estão liberadas a retomar atividades com alunos do 1° ao 9° ano - (crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Apesar de liberadas para retomar as atividades presenciais do ensino fundamental, diversas escolas particulares de Belo Horizonte decidiram adiar o retorno. Na rede municipal, as portas se abriram para este público, mas o movimento foi baixo.

Conforme o decreto da prefeitura publicado na sexta-feira (18/6), os estabelecimentos privados foram autorizadas a receber alunos do 1° ao 9° ano a partir desta segunda-feira (21/6). Já na instituições públicas, o retorno contempla apenas estudantes até o 3° ano.

O Estado de Minas percorreu aproximadamente 10 escolas da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Entre as privadas, funcionavam o Colégio Bernoulli Go e o Instituo Saramenha. Entre os públicos, havia movimento nas escolas municipais Marconi, Cesário Alvim e Aurélio Pires.

Colégios privados têm autonomia para definir a data do retorno conforme planejamento próprio. Alguns optaram por retomar as aulas presenciais a partir de agosto, após o recesso escolar de julho - caso do Colleguium e da Escola Americana. Outras empresas, como o Colégio Santa Doroteia, informaram que retomarão as aulas presenciais na semana que vem.

Polêmica

Após críticas, a PBH revogou os antigos protocolos sanitários que determinavam a divisão dos estudantes em microbolhas de seis alunos, duas vezes por semana. O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 liberou que as escolas definissem número de jovens por turma de acordo com o tamanho das salas de aula, desde que as carteiras sejam posicionadas a dois metros de distância uma das outras. O retorno é opcional. O tempo máximo de permanência na escola é de cinco horas.

A PBH também fixou mudanças para a educação infantil. A partir desta segunda-feira (21/6), crianças de 0 a 5 anos poderão estender a jornada de quatro para oito horas.