Facebook lança iniciativas para fortalecer empreendedores LGBTIQ+

E EuEstudante

Uma das ações do movimento é o perfil no Instagram Feito com Orgulho (@feitocomorgulho) - (crédito: instagram)

Como parte de suas ações focadas na celebração e empoderamento da comunidade LGBTQIA+, e aliada ao seu constante trabalho de apoio a pequenos negócios no Brasil, o Facebook lança, neste mês de junho, o movimento "Feito com Orgulho". A iniciativa, baseada no conceito de que, ao empoderar negócios LGBTQIA+, buscando reconhecer a existência das pessoas por trás dessas empresas e oferecer conteúdos educativos, ferramentas e recursos para apoiar e impulsionar a trajetória dessas MPEs, além de dar visibilidade aos seus produtos e serviços para que mais pessoas possam conhecê-las e apoiá-las.

Nesse sentido, uma das ações do movimento é o perfil no Instagram Feito com Orgulho (@feitocomorgulho) — uma espécie de vitrine virtual que destaca e dá voz a diversos pequenos negócios LGBTQIA+ e pessoas aliadas de todo o Brasil. O perfil, que está no ar desde o início deste mês, contará com uma extensa programação de eventos virtuais ligados à temática do empreendedorismo ao longo do mês, incluindo painéis educativos e mesas redondas com a participação de influenciadores e artistas da comunidade. No dia 24, o perfil será palco de um pocket show da cantora Liniker, com início às 19h (confira ao final do texto a programação completa).

Também faz parte dos esforços de empoderamento e capacitação de empreendedores da comunidade a Aceleração de Negócios LGBTQIA+, um programa de aceleração desenvolvido em parceria com a Aliança Nacional LGBTQIA+ e com a Micro Rainbow International Foundation, que beneficiará mais de 150 pequenos negócios. Ao todo, serão cinco meses de capacitação, com início em agosto deste ano, e as inscrições estão abertas até 16 de julho no site fb.me/aceleracaolgbtiq.

A iniciativa, inédita, busca prolongar o impacto do movimento para além do mês de junho, e vai oferecer cursos on-line, oficinas, mentoria e encontros com especialistas de marketing e negócios, além de recursos e ofertas exclusivas de parceiros do programa para que empreendedores possam desenvolver suas empresas e aumentar seu potencial de vendas. O conteúdo do curso abordará desde práticas de negociação e finanças até módulos voltados para a gestão da marca nas plataformas digitais, como habilidades de e-commerce, desenvolvimento de conteúdos criativos e comunicação.

Anote:

Aceleração de Negócios LGBTIQ+

Parceria Facebook, Aliança Nacional LGBTI + e Micro Rainbow International Foundation

Inscrições abertas até 16/7/2021

Mais informações e inscricões no site