Samsung prorroga inscrições para o Prêmio Respostas para o Amanhã

(crédito: JUNG-YEON-HE)

A Samsung anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para até o dia 19 de julho para os estudantes do ensino médio da rede pública de ensino que desejam participar da 8ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa brasileira do evento Solve For Tomorrow, um programa global da Samsung que desafia os jovens a criar soluções para demandas locais por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática).



As equipes candidatas devem ter de 3 a até 5 participantes, e devem desenvolver projetos que enfatizem o uso desses campos para reconhecer necessidades do cotidiano externo e apresentar respostas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Os projetos devem ser orientados por professores (as) que trabalham com as disciplinas das áreas das ciências da natureza e/ou da matemática e suas tecnologias.



A premiação é realizada desde 2014 no Brasil e conta com a coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). As inscrições podem ser feitas tanto no website https://respostasparaoamanha.com.br/ quanto no aplicativo do Respostas para o Amanhã, disponível para download de graça. Estudantes, docentes e escolas responsáveis pelos projetos serão contemplados com certificados e prêmios, conforme cada etapa de seleção.

Para participar, o professor orientador deve inscrever a ideia do projeto da equipe candidata. Os docentes inscritos serão convidados para participar de um webinário sobre prototipagem e, nas etapas seguintes, as equipes semifinalistas e finalistas terão o apoio de mentores para desenvolver os seus protótipos.

O professor orientador pode contar com um outro profissional habilitado em outra área do conhecimento – ciências humanas e suas tecnologias ou linguagens, códigos e suas tecnologias – para apoiar a sua equipe.