Educacional cria redes de apoio pedagógicas para o ensino básico

CB Correio Braziliense

(crédito: Educacional / Divulgação)

As escolas públicas e privadas determinadas a fazer parte de um momento transformador na educação já podem contar com o Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação, que chega para ajudar a promover os avanços no setor. O programa é uma das estratégias de diversificação de negócios da Positivo Tecnologia S.A, empresa brasileira de tecnologia que mantém um programa de tecnologia educacional desde 1994.

O Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação reúne soluções de apoio à aprendizagem em modelo disruptivo de negócio, baseado em suítes pedagógicas e de hardware voltadas para aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia S.A, e pretende conectar pais, alunos, escolas, edtechs, editoras, empresas nacionais e internacionais em um sistema único. O programa já está em operação nas escolas públicas e privadas.



"Conhecemos profundamente os desafios da educação brasileira. Há quase três décadas produzimos soluções educacionais para as diferentes necessidades e sabemos a importância de conectar tudo e todos para fazer a educação acontecer. Estamos colocando em prática um novo jeito de pensar e fazer a educação no Brasil", diz Álvaro Cruz, vice-presidente do Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação.



As suítes do programa também atendem as escolas na questão de acesso, que ganhou ainda mais relevância com a LGPD, pois com apenas um login e uma senha, ativados pelo Hub.Educacional, é possível acessar todas as soluções digitais da suíte. O Hub.Educacional é uma tecnologia gratuita para instituições de ensino que integra aplicações educacionais em um ambiente seguro com senha única e relatórios consolidados.



A rede pública de ensino atende mais de 81% de todos os alunos matriculados em 2020 na educação básica do país e, de acordo com o vice-presidente do Educacional, não é possível transformar a educação se não olhar para a área pública. "Por isso, o foco do Educacional vai além das escolas particulares. Nossa missão só se realizará quando a inovação na educação chegar para todos e todas", afirma Alvaro.