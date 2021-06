As inscrições para os centros de línguas do DF estão abertas

E EuEstudante

As inscrições para os cursos de idiomas do segundo semestre de 2021 dos Centros Interescolares de Línguas (CILs) estão abertas. O cadastro pode ser feito até o dia 18 de julho por estudantes de escolas públicas, na Secretaria de Educação.



Estudantes a partir do sexto ano do ensino fundamental, nessa primeira etapa, podem se cadastrar. Além disso, o ensino médio e segundo e terceiro segmento da Educação Para Jovens Adultos também podem se candidatar.



As línguas disponíveis para cursar são: inglês, francês, japonês e espanhol. Cada aluno pode se inscrever nas quatro, se houver disponibilidade.



Os resultados dos sorteios eletrônicos estão previstos para ser divulgados em 28 de julho e 4 de agosto – primeira e segunda chamadas – pelo site da Secretaria de Educação. A consulta ao resultado é de inteira responsabilidade do candidato.



As orientações para a efetivação de matrículas serão divulgadas também no site, posteriormente. A previsão é que as confirmações ocorram de 29 de julho a 2 de agosto para estudantes convocados em primeira chamada; e, para os de segunda chamada, em 5 e 6 de agosto.



O período para a efetivação de matrículas está previsto para ser entre 17 e 18 de agosto. Documentos necessários para a confirmação da matrícula são: original e cópia da Certidão de Nascimento ou Registro Geral (RG) do estudante, CPF do estudante, RG e CPF do responsável, duas fotos 3×4, poderão ser entregues na secretaria do CIL, quando for possível o retorno das aulas presenciais, comprovante de residência e declaração de escolaridade.