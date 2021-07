Inscrições para Educação de Jovens e Adultos abrirão no começo de julho

E EuEstudante

(crédito: Picjumbo/Reprodução)

As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) abrirão na próxima semana, no site da Secretaria de Educação. O cadastro também pode ser feito por meio do telefone 156 dos dias 6 a 15 de julho.

Se você não concluiu os estudos, ou conhece alguém que tenha interesse em concluir, avise essa pessoa. O cadastramento está sendo feito no site.



"A função social de uma escola é infinita e precisamos acreditar e investir nela", afirma Márcio, diretor do Centro de Ensino 5 de Sobradinho Márcio.