Recursos do Encceja PPL 2020 estarão disponíveis até sexta (9)

Provas serão aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro - (crédito: Monstera/Reprodução)

Encerra-se, nesta sexta-feira (9), o período de recursos para atendimento especializado e tratamento por nome social do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL) 2020. Os responsáveis pedagógicos podem fazer os pedidos de revisão até as 23h59 por meio do Sistema Encceja.

Ao realizar o procedimento, o responsável deverá anexar a nova documentação que comprove a necessidade de atendimento especializado bem como de tratamento por nome social. O resultado dos recursos será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 15 de julho. As provas do Encceja PPL 2020 serão aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro, para o ensino fundamental e médio, respectivamente, nas unidades indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa.

Acesse o edital do Encceja PPL: