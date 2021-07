Concurso Literário "Mulheres que Transformam" premiará professores e alunos

E EuEstudante

Podem participar da competição turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio, de escolas públicas e privadas de todo o território nacional - (crédito: Gabriela Herman)

As inscrições para o concurso literário “Mulheres que Transformam”, promovido pela Árvore, solução de leitura digital, estão abertas até 5 de agosto. Pensado a partir do projeto “Mulheres Inspiradoras”, desenvolvido pela professora Gina Vieira, o concurso tem como objetivo incentivar a formação de leitores e o reconhecimento da história de mulheres que mudam suas famílias e suas comunidades. Podem participar da competição turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio, de escolas públicas e privadas de todo o território nacional.

Para a disputa, cada colégio pode inscrever até três turmas. Todas as atividades serão feitas por meio da plataforma Árvore Livros e os participantes terão acesso aos títulos do acervo pela plataforma digital durante todo o período do concurso. Para concorrer aos prêmios, pelo menos 50% dos alunos de cada turma participante devem ler, até 17 de setembro, um livro na plataforma. Além disso, as turmas participarão de uma atividade final de acordo com seu segmento escolar.

Ao final da competição, dois professores serão premiados com um notebook cada e com a participação em um episódio do podcast da Árvore. Três turmas de cada segmento escolar (1º ao 5º ano; 6º ao 9º ano e Ensino Médio) também serão contempladas com troféu e divulgação do trabalho desenvolvido.

Programação

Inscrições: até 05/08/2021 (https://www.arvore.com.br/mulheres-que-transformam)

Regulamento: encurtador.com.br/noMWY

Divulgação dos premiados: a partir de 16/10/21