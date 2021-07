DF irá ganhar cinco creches para receber 1.980 crianças

E EuEstudante

Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), cinco novas creches serão construídas nas regiões administrativas de Ceilândia, Sol Nascente/Por do Sol Gama, Planaltina e Recanto das Emas, as instalações devem beneficiar até 1.980 crianças de zero a 5 anos e 11 meses. As construções estão em fase de início e segundo o órgão, uma estrutura no Sol Nascente/Pôr do Sol está 85,69% executada. No total, os espaços devem beneficiar até 1.980 crianças.

Após a inauguração das unidades, 600 vagas de empregos serão geradas. O investimento feito pelo governo distrital nas cinco creches é entre R$ 3,8 milhões e R$ 6 milhões, com recursos obtidos da Secretaria de Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A unidade de Ceilândia será localizada na EQNP 08/12, no Setor P-Sul; a do Sol Nascente / Pôr do Sol, unidade com 86,69% de construção executada, fica no SHPS 500/700; a do Gama ficará na EQ 01/02, no bairro da Ponte Alta; a de Planaltina estará na Quadra 23, no Setor Residencial Leste.

Essas cinco unidades seguirão o projeto padrão da edificação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que se baseia nas necessidades de desenvolvimento da criança, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. As estruturas, terão 1.311,97 metros quadrados, com a capacidade de atendimento para até 396 crianças, em dois turnos – matutino e vespertino –, ou 188 meninas e meninos durante o período integral.