MEC anuncia cronograma de implementação do Novo Ensino Médio

(crédito: Divulgação/Alex Malheiros/FIEG)

O Novo Ensino Médio (NEM) foi apresentado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta quarta-feira (14), em um evento no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A reunião contou com a presença de secretários de educação de diversas unidades federativas. O evento também foi para divulgar e explicar o Cronograma Nacional de Implementação para o NEM foi instituído pela portaria nº 521 do dia anterior ao evento — 13 de julho de 2021.

Maura Rabelo, secretário de Educação Básica falou sobre as mudanças que serão aplicadas. De acordo com ele, a carga horária será aumentada, tópico previsto, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Ao adentrar no ensino médio, o estudante poderá, agora, escolher qual área ele irá se aprofundar a ampliar seus conhecimentos: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, e formação técnica e profissional.

O secretário diz que todos os estudantes irão aprender o necessário ao desenvolvimento, mas poderão, com o NEM, escolher aprofundar o conhecimento que têm mais afinidade.

“Nós já investimos mais de R$ 70 milhões às secretarias de educação para a readequação dos seus referenciais curriculares e para a formação dos profissionais de educação. No âmbito do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, promovemos o repasse a mais de 4.000 escolas-piloto, totalizando R$ 360 milhões em apoio financeiro”, relata o ministro da Educação Milton Ribeiro.