99,3% das escolas brasileiras suspenderam aulas presenciais em 2020

(crédito: Nicolas Braga/Esp. CB/D.A Press)

Pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no início deste mês, revela que 99,3% das escolas brasileiras suspenderam as atividades presenciais durante a pandemia de covid-19. Em média, as escolas públicas e privadas do país ficaram 279 dias sem atividades presenciais em 2020.

A pesquisa Resposta educacional à pandemia de covid-19 no Brasil foi aplicada na segunda etapa do Censo Escolar 2020, entre fevereiro e maio de 2021. O estudo aponta ainda que pouco mais de 53% das escolas públicas conseguiram manter o calendário letivo original para 2020. Já na rede particular de ensino, o percentual foi de 70%.

Ensino remoto

Outro estudo realizado pela World Innovation Summit for Education (Wise) revela que nos próximos nove anos, a maior parte do ensino no mundo será personalizada e online. De acordo com o levantamento, trata-se de uma mudança que começou e é irreversível.



Brasil deve, assim como outros países, se preparar para investir em ensino remoto, afirma o educador brasileiro Alfredo Freitas, que há mais de 10 anos ensina totalmente on-line e em português a estudantes de todo o mundo, pela Ambra University. O educador afirma ainda o mundo se prepara para ampliar a modalidade de ensino via internet e assumir o modelo educacional híbrido (online e presencial) no curto prazo.