Inscrições para seleção de educadores voluntários são prorrogadas

E EuEstudante

(crédito: Aaron Burden/Unsplash)

As inscrições para o programa Educador Social Voluntário (ESV) foram prorrogadas para até o próximo domingo (25/7). O prazo havia terminado segunda-feira (19), porém, devido à instabilidades no sistema que fez com que diversos candidatos não conseguissem realizar a inscrição, a Secretaria de Educação decidiu reabrir o período de cadastramentos. O resultado com os nomes dos 4.482 selecionados serão divulgados no dia 30 de julho.

As inscrições devem ser feitas no site: www.educadorsocial.se.df.gov.br. Segundo a Secretaria, podem participar das inscrições aqueles que têm a idade superior a 18 anos, com diversos níveis de escolaridade e/ou de experiência. A seleção será por meio de análises curriculares, a cargo de comissões avaliadoras, formadas nas unidades escolares que receberão os novos educadores.



No momento da inscrição, o candidato deverá escolher uma regional de ensino para a sua atuação e indicar quatro unidades escolares pertencentes à regional selecionada. Os documentos necessários para o cadastro são: identificação oficial com foto (RG, carteira de motorista ou passaporte), certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça do DF, certidão negativa da Justiça Eleitoral e comprovantes de residência, de escolaridade e de experiência.

Os novos educadores sociais voluntários irão atuar presencialmente, nos dias letivos e nos dias realocados para reposição de aulas. Eles receberão R$ 30 por dia de atuação presencial, que serão disponibilizados para cobrir as despesas com alimentação e transporte. O pagamento será feito pela regional de ensino, com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). O tempo diário de voluntariado será de quatro horas, mas, segundo a Secretaria de Educação, os selecionados poderão atuar em dois turnos ou em duas escolas, recebendo, assim, o ressarcimento em dobro, no valor de R$ 60 diários.



Eles irão prestar suporte à educação integral, à educação infantil, ao ensino especial, à Escola Meninos e Meninas do Parque, à Escola do Parque da Cidade e aos estudantes indígenas matriculados nas unidades da rede pública. O trabalho contará com a supervisão de professores e/ou pelas equipes gestoras. As tarefas a serem desempenhadas serão aquelas relacionadas ao cotidiano da escola, como por exemplo, auxiliar em atividades pedagógicas, esportivas e culturais. No ensino especial, os educadores também irão apoiar os estudantes nos horários de recreação e de refeição, entre outras atribuições.





: