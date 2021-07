Confederação dos Trabalhadores em Educação critica ministro Milton Ribeiro

E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), em nota nesta terça-feira (21), fez duras críticas ao pronunciamento do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

"Se na prática já sabíamos de sua gravíssima omissão nesse momento em que o Brasil necessitaria tanto de liderança política e administrativa no enfrentamento aos efeitos da pandemia na educação do país, ontem ele disse isso textualmente em sua fala. Sem nenhum pudor", diz a direçao da CNTE.

No texto, a confederação critica a postura de Ribeiro, denuncia sua negligência com a vida ao pressionar governadores e prefeitos a determinarem, independente das condições, o retorno presencial às aulas, e afirma que o ministro “faz coro às mentiras incessantes” do governo Bolsonaro.