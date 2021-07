20 Creches conveniadas são notificadas por não adotarem medidas contra a Covid-19

E EuEstudante

Desde o retorno das aulas presenciais nas creches, em 28 de junho, 20 das 122 instituições conveniadas ao Governo do Distrito Federal (GDF) foram notificadas pelo Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal (Sinproep) por desrespeitarem protocolos sanitários. A maioria das denúncias de não adoção das medidas contra a Covid-19 para evitar a contaminação dos professores, alunos e da comunidade escolar, ocorreu em unidades de Samambaia, Guará e Santa Maria.

“Recebemos denúncias de vários professores que estão trabalhando em salas de aula sem distanciamento, com outros colaboradores contaminados e alunos com sintomas. Além de instituições que não estão fornecendo os Equipamentos de Proteção Individual. Todas foram notificadas”, afirmou Karina Barbosa, presidente do Sinproep.

Além de notificar as instituições, o Sinproep acionou o Ministério Público do Trabalho (MPT) para intermediar e definir os protocolos de segurança contra a Covid-19 junto às instituições parceiras do GDF. “Estamos aguardando a reunião para garantir a segurança de todos”, finalizou Karina.

O decreto 41.913, em vigência no Distrito Federal, prevê que nas escolas é obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5 metro por estudante, o escalonamento de horários de intervalo, refeições, saída e entrada de salas de aula. Além da realização de reuniões preferencialmente de maneira remota.