Inscrições para novos educadores sociais voluntários terminam neste domingo (25)

(crédito: Álvaro Henrique, Ascom/SEEDF)

Termina, neste domingo (25), o período de inscrições para o Programa Educador Social Voluntário (ESV), que disponibilizará 4.482 vagas imediatas e mais 314 de cadastro reserva para educadores voluntários nas 14 regionais de ensino do Distrito Federal. As inscrições são exclusivamente feitas no site: www.educadorsocial.se.df.gov.br. Os voluntários selecionados receberão R$ 30 diários quando forem presencialmente às instituições de ensino. O resultado com a lista de selecionados será divulgado na próxima sexta-feira (30).

Os novos educadores sociais voluntários irão atuar, presencialmente, nos dias letivos e nos dias realocados para reposição de aulas. O pagamento será feito pela regional de ensino, com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). O tempo diário de voluntariado será de quatro horas, mas, segundo a Secretaria de Educação, os selecionados poderão atuar em dois turnos ou em duas escolas, recebendo, assim, o ressarcimento em dobro, no valor de R$ 60 diários.



Eles irão prestar suporte à educação integral, à educação infantil, ao ensino especial, à Escola Meninos e Meninas do Parque, à Escola do Parque da Cidade e aos estudantes indígenas matriculados nas unidades da rede pública. O trabalho contará com a supervisão de professores e/ou pelas equipes gestoras. As tarefas a serem desempenhadas são as mesmas do cotidiano da escola, como por exemplo auxiliar em atividades pedagógicas, esportivas e culturais. No ensino especial, os educadores também irão apoiar os estudantes nos horários de recreação e de refeição, entre outras atribuições.

Segundo a Secretaria de Educação, poderão participar das inscrições aqueles que têm a idade superior a 18 anos. São permitidos interessados de diversos níveis de escolaridade e experiência. A seleção será por meio de análises curriculares, a cargo de comissões avaliadoras, formadas nas unidades escolares que receberão os novos educadores sociais voluntários.



No momento da inscrição, o candidato deverá escolher uma regional de ensino para a sua atuação e indicar quatro unidades escolares pertencentes à regional selecionada. Os documentos necessários para o cadastro são: identificação oficial com foto (RG, carteira de motorista ou passaporte), certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça do DF, certidão negativa da Justiça Eleitoral e comprovantes de residência, de escolaridade e de experiência.

Confira o edital completo no link https://bit.ly/EducadorDF.

Confira as escolas que receberão educadores sociais voluntários e seus respectivos números de vagas disponibilizadas: https://bit.ly/Quantitativo.

Distribuição de vagas



Segundo consta no edital presente no link — https://bit.ly/EducadorDF — os números de vagas que serão ofertadas em cada regional de ensino aos candidatos ao Programa Educador Social Voluntário (ESV) são:



Brazlândia — 300 vagas imediatas e 21 vagas de cadastro reserva;



Ceilândia — 808 vagas imediatas e 57 vagas de cadastro reserva;



Gama — 289 vagas imediatas e 27 vagas de cadastro reserva;



Guará — 155 vagas imediatas e 11 vagas de cadastro reserva;



Núcleo Bandeirante — 242 vagas imediatas e 17 vagas de cadastro reserva;



Paranoá — 214 vagas imediatas e 15 vagas de cadastro reserva;



Planaltina — 342 vagas imediatas e 24 vagas de cadastro reserva;



Plano Piloto — 692 vagas imediatas e 48 vagas de cadastro reserva;



Recanto das Emas — 173 vagas imediatas e 12 vagas de cadastro reserva;



Samambaia — 273 vagas imediatas e 19 vagas de cadastro reserva;



Santa Maria — 196 vagas imediatas e 14 vagas de cadastro reserva;



São Sebastião — 153 vagas imediatas e 11 vagas de cadastro reserva;



Sobradinho — 261 vagas imediatas e 18 vagas de cadastro reserva;



Taguatinga — 380 vagas imediatas e 27 vagas de cadastro reserva;



Total: 4.482 vagas imediatas e 314 vagas de cadastro reserva.