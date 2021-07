Sinpro-DF diz que professores não receberam a segunda dose nesta manhã

CB Correio Braziliense

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) informou,por meio das suas redes sociais, que professores da rede pública que receberam a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca entre os dias 21 de maio e 2 de junho não puderam, na manhã desta terça-feira (27), ser vacinados com a segunda aplicação.

Segundo a nota oficial, os docentes portavam o cartão de vacinação com o registro D1, crachá, contracheque ou documento que comprove vínculo com a instituição de ensino e documento pessoal com foto. Os professores foram impedidos pelo Comitê de Vacinação, que seguindo orientação exclusiva da SEE-DF, informou aos profissionais que a segunda dose só é aplicada com intervalo de 70 dias e não menos do que isso.

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) informou que já está em contato com a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEE-DF) para receber explicações e novas informações sobre o ocorrido.

