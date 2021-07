Aulas da rede municipal de Luziânia vão continuar de forma remota

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

A prefeitura Municipal de Luziânia (GO), junto à Secretaria Municipal de Educação, informa a comunidade escolar, ainda não é possível o retorno das aulas em formato presencial, contudo segue o calendário escolar, retornando na próxima segunda-feira (2) de forma remota, seguindo a mesma dinâmica do primeiro semestre.

O comunicado da Prefeitura assegura que os profissionais de Educação e da Saúde estão analisando constantemente os dados epidemiológico da pandemia na cidade e poderão planejar o retorno do ensino hibrido das aulas ainda para o segundo semestre, e que serão aplicadas todas as diretrizes e as orientações de distanciamento social, proteção individual e higiene do Protocolo de Biossegurança do Ministério da Educação.