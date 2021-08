130 mil escolas públicas terão acesso à internet, segundo Fábio Faria

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Flávia Maia/CB/D.A Press)

Fábio Faria, ministro das Comunicações, afirmou que irá levar internet a pelo menos 130 mil escolas públicas até julho do ano que vem. Ele se reuniu com senadores, nesta segunda-feira (2), na Comissão da covid-19. No encontro, o chefe de estado se comprometeu em levar conexão banda larga a todas as escolas que dispuserem de energia.

De acordo com ele, as outras 10 mil escolas restantes, ainda não tem acesso à luz ou à infraestrututra elétrica. Para minimizar os efeitos da pandemia, Farias afirmou que já instalou satélites em escolas rurais, em cidades com menos de 600 mil habitantes. As outras serão conectadas pelo leilão do 5G, que deve ocorrer nos próximos meses.



O senador Esperidião Amim (PP-SC) questionou o ministro a respeito do uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Ele deveria ter sido usado para iniciativas como essa, de levar acesso à internet para estudantes rurais, no entanto o dinheiro serviu para amortização da dívida pública.

A Anatel está elaborando um índice para verificar a real disponibilidade de internet em cada cidade, segundo Farias.