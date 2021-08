Na volta às aulas, é preciso atualizar o cadastro do passe livre estudantil

AL Ana Luisa Araujo

Ao voltar às aulas presenciais, é fundamental checar se o nome do estudante foi enviado, pela escola, para a Secretaria de Mobilidade. Somente assim, ele vai poder usufruir do benefício do passe livre estudantil. Caso ele tenha mudado de escola, os pais ou responsáveis precisam deixar o órgão ciente disso. A verificação, a atualização ou a abertura de um novo cadastro podem ser feitos pelo aplicativo ou pelo site BRB Mobilidade. Acesse: https://mobilidade.brb.com.br/passelivre/.

Caso seja necessário, o estudante poderá ainda solicitar outros serviços, bem como a segunda via do cartão e extensão de acessos. Principalmente se o estudante mudou de escola, e o trajeto dele é outro agora, ele poderá precisar de mais passes.

Para validar o documento é necessário aproximar duas vezes da máquina no primeiro uso. Seja em ônibus, BRT ou metrô. Segundo o GDF, na primeira vez ocorre a habilitação e na segunda o acesso ao uso do transporte. Depois, é só passar na catraca.

Se o estudante ainda estiver com alguma dificuldade, poderá ser tirada por meio do chatbot (software capaz de manter uma conversa com um usuário humano em linguagem natural, por meio de aplicativos de mensagens, sites, e outras plataformas digitais) do BRB. Além disso, o número (61) 3120-9500 está disponível para dúvidas.

Ainda há os postos físicos de atendimento ao estudante. A lista completa está na página do BRB Mobilidade.

*Com informações da Agência Brasília